Quels bijoux choisir pour les garder en bon état après la plage cet été ?

Avec l’été, de nombreuses personnes se préparent à profiter du soleil, de la mer et des longues journées en plein air. Mais cette période estivale peut également poser certains défis pour ceux qui souhaitent porter leurs bijoux préférés tout en profitant des activités estivales. Quels types de bijoux conviennent le mieux à une journée à la plage ? Comment éviter les dommages causés par l’eau salée et le sable ?

Quelques précautions générales pour les bijoux en été

Protéger ses bijoux pendant l’été nécessite avant tout de connaître les matériaux dont ils sont faits. En règle générale, il s’avère important de comprendre comment chaque type de bijou réagit face à divers éléments comme l’eau, la chaleur et le sable. En connaissant ces informations de base, vous pourrez faire des choix éclairés sur ce que vous pouvez porter lors de vos aventures estivales entre des bracelets femme, des bagues, boucles d’oreille….

Conseils pour entretenir vos bijoux en or et en diamant

Les diamants, étant les pierres les plus dures, ne risquent pas d’être rayés par le sable ou endommagés facilement. Mais il est important de faire attention à la monture qui tient le diamant en place. Que ce soit de l’or ou de l’argent, le métal peut s’user avec le temps, surtout au contact du sable et de l’eau salée. Il est donc préférable de vérifier régulièrement l’état de vos montures et d’opter pour des bijoux avec une construction robuste.

Même si l’or est un métal précieux très apprécié pour sa durabilité et son éclat, prendre soin de vos bijoux en or pendant l’été requiert certaines précautions. L’or pur est trop mou pour être utilisé en joaillerie sans alliage ; c’est pourquoi, sous forme de 14K ou 18K, il reste sensible aux éraflures et à l’usure. Pour minimiser les risques de dommages, privilégiez les bijoux fins plutôt que larges et volumineux.

Matériaux naturels : coquillages, corail et perles

Les bijoux fabriqués à partir de coquillages, de corail ou de perles proviennent directement de la mer, ce qui peut sembler idéal pour des activités nautiques. Mais il est important de noter que malgré leur origine marine, ces bijoux peuvent être vulnérables face aux éléments comme le sel et le chlore présents dans les piscines. Le sel peut avoir un effet corrosif et causer des dégâts invisibles mais irréparables à long terme, surtout si les pierres sont collées au métal.

Bon à savoir : pour préserver l’éclat et l’intégrité de vos pierres naturelles, envisagez d’enfiler des bijoux moins fragiles lorsque vous plongez dans l’eau. Évitez également les expositions prolongées au soleil qui pourraient altérer leur couleur et leur brillance. Après toute baignade, rincez soigneusement vos bijoux à l’eau douce pour éliminer toute trace de sel ou de chlore.

Bijoux colorés en résine : l’alliance de la mode et de la durabilité

L’été est la saison parfaite pour afficher des couleurs vibrantes et audacieuses. Les bijoux en résine sont particulièrement adaptés, car ils offrent non seulement une touche de fantaisie, mais sont également résistants à l’eau et au sable. Leur légèreté en fait également des accessoires idéaux pour toutes sortes d’activités estivales, des festivals de musique aux journées à la plage. Même si la résine est connue pour sa durabilité, elle peut encore subir des dommages mineurs. Évitez de laisser vos bijoux en résine en plein soleil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait entraîner un jaunissement prématuré.