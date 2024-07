Contrebande : Saisie de bijoux en or et de prêts-à-porter d’une valeur de 941.000 DT (Douane)

Dans le cadre de la lutte nationale contre la contrebande en Tunisie, la garde de douanière a saisi, au cours de différentes opérations, des bijoux en or et des pièces de prêt-à-porter d’une valeur totale estimée à 941.000 dinars tunisiens (DT).

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la douane tunisienne, dans un communiqué punlié ce jeudi 4 juillet 2024, en précisant que ces opérations ont été menées par des patrouilles de la garde douanière de Sousse, de Mahdia et de Monastir.

La Garde douanière de Mahdia a saisi, dans un commerce de la région, une quantité de bijoux en or, dont le propriétaire ne détenait aucun documents et dont la valeur est estimée à 109.000 dinars, précise la Direction de la Douane, en ajoutant que la deuxième opération a été menée à Sousse.

Celle-ci a permis à la garde douanière de Sousse de saisir 1.879 grammes de bijoux en or de contrebande, d’une valeur de 432.000 dinars, et dont le propriétaire ne disposait, lui non plus, d’aucun document prouvant la légalité de leur détention.

La troisième opération a été menée à Monastir, où la garde douanière a quant à elle saisi 9000 pièces de prêts-à-porter de contrebande, d’une valeur de 400.000 dinars, ajoute encore la même source.

