Tunisie : En vidéo, message de Lotfi Mraihi

Lotfi Mraihi, président de l’Union populaire républicaine (UPR) et son candidat à la présidentielle, a adressé un message aux Tunisiens via une vidéo enregistrée avant son arrestation, hier, et publiée sur sa page Facebook dans l’après-midi de ce jeudi 4 juillet 2024.

« Si vous regardez cette vidéo, c’est que j’ai été arrêté… Je fais l’objet de harcèlement depuis un certain temps mais je n’ai voulu ni me plaindre ni me lamenter », a-t-il lancé dans la vidéo en affirmant ne pas être surpris car il connaît « la nature du pouvoir auquel il s’oppose et la situation du pays » et citant les nombreuses convocations, auditons et interdictions de voyage l’ayant visé.

Lotfi Mraihi estime subir ces faits parce qu’il s’est exprimé librement dans les médias en pointant du doigt « l’échec du présidenr Kaïs Saïed » , a-t-il dit en affirmant qu’il n’a fait qu’évaluer la situation en se basant sur des faits concrets, citant « le taux de chômage, les pénuries, la flambée des prix ainsi que des atteintes aux droits et aux libertés sans précédent ».

Le président de l’UPR considère par ailleurs que les poursuites le visant comme des « faits montés de toutes pièces visant à l’empêcher de se présenter à la présidentielle, a-t-il encore affirmé, estimant être un sérieux candidat qui dérange ».

Enfin, il a conclu dans sa vidéo en lançant : « Quiconque est derrière de telles pratiques ne subira que honte et disgrâce… Et s’il pense qu’il va dissuader Lotfi Mraihi, il peut toujours attendre…».

Y. N.