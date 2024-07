Tunisie-Etats-Unis : Ammar met en avant «la souveraineté et le respect des choix nationaux»

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a assisté, le 3 juillet 2024, à la cérémonie organisée à l’occasion de la fête de l’indépendance américaine à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, en présence de l’ambassadeur Joey Hood, de la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia et d’un nombre de personnalités diplomatiques.

Dans son discours à cette occasion, Ammar a adressé ses félicitations et ses vœux les plus chaleureux de progrès et de prospérité au peuple américain à l’occasion de la célébration du 4 juillet, soulignant que «la Tunisie et les Etats-Unis sont des partenaires anciens et que chacun des deux pays a été parmi les premiers à reconnaître l’indépendance de l’autre.»

Ammar a souligné que les relations qui lient Tunis et Washington sont «solides, fondées sur plusieurs valeurs fondamentales, telles que l’indépendance et la souveraineté nationales, le respect mutuel des choix nationaux, le respect des symboles nationaux, les libertés privées et publiques, l’Etat de droit appliqué à tous sans distinction, le respect de l’esprit de la Charte des Nations Unies, la promotion du multilatéralisme et du dialogue au service de la paix, de la stabilité, de la justice, de la coopération et de la prospérité dans le monde.»

Le ministre des Affaires étrangères a souligné qu’«il est de notre responsabilité et de notre engagement de continuer à développer nos relations sur ces mêmes bases, dans un monde qui traverse des changements considérables et de plus en plus radicaux, et qui est confronté à des défis extrêmement graves en termes de crises et de guerres internationales, de la crédibilité de la légalité internationale, ainsi que la survie de notre planète.»

«En tant que partenaires, même anciens, nous pouvons avoir des points de vue et des positions différents sur plusieurs questions. Mais un dialogue franc, transparent et fluide est la seule manière de nous rapprocher, dans l’intérêt commun à long terme», a-t-il ajouté.

«La lutte contre le colonialisme, le racisme, et pour la liberté et la justice, pour tous les peuples sans distinction de race ou de religion, ont été à l’origine de notre partenariat bilatéral. Cela doit absolument rester un pilier central de nos relations. Loin des considérations économiques à court terme, ou des agendas politiques injustes, motivés par la seule logique de la puissance militaire! Il est de la plus haute responsabilité humaine, historique et politique d’être clair avec tous nos partenaires et amis, d’appeler clairement et haut et fort, à mettre fin immédiatement au génocide contre le peuple palestinien et à lui donner tous ses droits historiques et politiques, avec aucune restriction», a insisté Ammar.

«Ce n’est pas impossible ! C’est en effet dans l’intérêt de tous. Et il est de notre devoir d’y parvenir. Chacun de nous devra faire face au jugement des générations présentes et futures, avec les conséquences dramatiques de ce qui est consciemment laissé se produire, aujourd’hui, malgré toute l’horreur à laquelle nous assistons quotidiennement, s’ajoute à tout ce qui est caché… mais caché seulement pour le moment!», a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

«Il existe un grand potentiel, entre les communautés d’affaires des deux pays, pour développer le commerce et les investissements», a indiqué Ammar, soulignant que «de nombreux Tunisiens vivant aux Etats-Unis sont disposés à apporter leur contribution à la promotion des relations bilatérales». Certains d’entre eux participeront au Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger que le ministère organisera les 6 et 7 août courant.