Vers un partenariat renforcé entre la Tunisie et la Bad

Fethi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a reçu hier, jeudi 4 juillet 2024, une délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement (BAD) conduite par Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président pour la gouvernance économique et la gestion des connaissances.

Cette rencontre a été marquée par des discussions sur diverses voies de coopération, notamment le renforcement des capacités et la présentation du projet de Mécanisme africain de stabilité financière (AFSM).

MM. Nouri et Urama ont réitéré l’engagement de leurs institutions à travailler conjointement pour promouvoir la stabilité financière et une croissance inclusive. Ils ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives de collaboration future entre la BCT et la BAD, visant à renforcer la résilience économique de la Tunisie et à promouvoir une croissance durable.

Collaboration académique

Les discussions ont également porté sur les avantages de la consolidation des relations académiques et les opportunités de renforcement des capacités des institutions africaines avec le concours des structures de la BAD.

M. Urama a exposé les mécanismes proposés par la banque continentale, tels que l’Académie de gestion des finances publiques et l’Académie de gestion des politiques macroéconomiques. Ces initiatives visent à améliorer les compétences et les connaissances des professionnels du secteur économique et financier en Afrique. La Tunisie, a-t-il proposé, pourrait bénéficier des mécanismes de la BAD relatifs à la résilience climatique, à l’instar du Centre africain de gestion et d’investissement en ressources naturelles.

Pour sa part, M. Nouri a insisté sur l’importance de mettre en place des instruments de transfert et de partages des connaissances qui sont à même de développer les ressources humaines «véritable richesse de nos pays» et ce, tout en soulignant l’apport de ces mécanismes à accompagner efficacement l’ambition tunisienne de verdir son économie et de promouvoir un développement durable. «La BCT travaille avec plusieurs bailleurs de fonds sur des projets stratégiques de solutions innovantes et durables, notamment pour le développement des compétences et la finance verte, à cet égard l’appui de la BAD est appréciable pour appuyer cette démarche», a-t-il précisé.

Un projet ambitieux

Les deux dirigeants ont exploré les moyens de maximiser les ressources africaines pour soutenir les économies du continent. Face à la problématique du financement de la croissance, la délégation de la BAD a présenté le projet d’African Financial Stability Mechanism (AFSM), qui vise à fournir des opportunités et des avantages significatifs pour les pays africains, y compris la Tunisie.

Les échanges ont permis d’explorer les nombreux avantages et implications potentielles de l’AFSM pour les pays africains. Ils ont également abordé les stratégies de gouvernance, les mécanismes de financement, et les moyens de maximiser l’impact de ce mécanisme sur les économies du continent.

A cet égard, M. Nouri a estimé que «l’idée est pertinente» dans un contexte où les sources de financement international se raréfient, et a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant qu’en cas de concrétisation, «il viendra enrichir et concurrencer les mécanismes de financement traditionnels».

Des solutions mutualisées

Les deux responsables ont par ailleurs souligné la nécessité de collaborations étroites entre les institutions financières africaines pour favoriser des solutions mutualisées à des problèmes communs.

M. Nouri a réaffirmé la volonté de la BCT de jouer le rôle de catalyseur des projets et initiatives communes des banques centrales africaines. «Des initiatives pour favoriser l’échange d’expertises dans le domaine de central banking sont actuellement en phase d’élaboration», a-t-il précisé.

Cette approche marque une étape importante dans le renforcement des relations entre la BCT et ses homologues et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration pour le développement économique et financier de la Tunisie et de l’Afrique.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de Malinne Blomberg, directrice générale adjointe, pour l’Afrique du Nord et responsable pays pour la Tunisie, et Audrey Chouchane, économiste en chef, ainsi que Désiré Vencatachellum, directeur principal du département des économies pays, Jacob Oduor, économiste en chef, Eric Ogunleye, directeur de l’Institut africain de développement (ECAD) et Rachidi Kotchoni, économiste pays principal pour la Tunisie et avec la participation de hauts cadres de la BCT.

Communiqué.