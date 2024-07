Rencontres cinématographiques de Bizerte sous le thème « Cinéma et Résistance »

L’Association Bizerte Cinéma organise la dixième édition de ses Rencontres cinématographiques du 8 au 12 juillet, sous le thème « Cinéma et Résistance »

Cette année, le thème « Cinéma et Résistance » est mis à l’honneur, en hommage particulier à l’artiste martyr « Hany Jawharia » : Nous vous invitons à participer aux nombreuses activités prévues, incluant des projections de films, des ateliers, des tables rondes et des débats, du 8 au 12 juillet à Bizerte.

Nous considérons cette édition comme exceptionnelle, car nous croyons fermement en notre rôle culturel et artistique au service des causes justes et humanitaires, notamment la lutte du peuple palestinien. Cette édition marque également 12 années de travail cinématographique engagé de l’association et de ses partenaires, visant à promouvoir le cinéma et l’image, à développer la conscience, et à offrir des opportunités culturelles et artistiques aux jeunes de la région de Bizerte.

Communiqué