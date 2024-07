« Danse céleste » de Taher Issa Ben Larbi au Festival international de Hammamet

Le Festival International de Hammamet accueille lundi 22 juillet 2024 à partir de 22h au Centre culturel, la pièce « Danse céleste » de Taher Issa Ben Larbi.

Les Billets sont disponibles sur le site du FIH ou directement dans les points de vente du Centre Culturel International de Hammamet et à la Cité de la Culture de Tunis.

« Danse céleste »

✨ Hala, cloitrée, vit dans un environnement familial, qui sacralise l’assujettissement à la figure masculine. Elle découvre que l’amour est aux antipodes des protocoles sociaux, qu’une croyance pour les uns peut rimer avec « égarement social » pour d’autres. Elle interroge l’amour absolu existant entre l’humain et le céleste : les ressentis de l’ordre de la foi pour certains peuvent se confondre avec la tyrannie ou l’oppression pour d’autres.

Le présent et le XIIIe siècle ont beaucoup en commun : guerres et épidémies, effondrement de la vision morale du monde, crise de l’humain et de l’amour. Hala commence la lecture d’un livre et tombe amoureuse de l’écrivain. Ce dernier est souffrant et se meurt. Grâce à lui, la poésie et le cinéma n’ont plus de secrets pour elle. Une relation mystique se tisse : elle rappelle l’iconique relation qui unit Jalal Al Din Al Rumi et Shams Al-Din Al-Tabrizi.

La douleur engendre une nouvelle naissance « La danse du ciel ».

Communiqué