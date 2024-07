Me Jemai : Ghannouchi décide de boycotter toutes les auditions

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi a décidé de boycotter toutes les auditions et de ne plus répondre aux convocations, annonce l’avocat Mokhtar Jemai.

Commentant l’affaire Instalingo, Me Jemai a indiqué, ce lundi 8 juillet 2029 sur Mosaïque FM, que Rached Ghannouchi n’a pas comparu, ce jour, devant la Chambre criminelle du Tribunal de Sousse, et qu’il a décidé de ne plus répondre aux convocations et de boycotter toutes les auditions.

Quant au comité de défense, il s’est limité à la question relative à la procédure dans cette affaire et a demandé de libération des 17 détenus, a encore ajouté l’avocat.

Y. N.