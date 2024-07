Tunisie : Le Festival international de Carthage dévoile son programme 2024

Le Festival international de Carthage, qui se tiendra du 18 juillet au 17 août 2024, vient de dévoiler le programme de sa 58e édition.

L’ouverture de la 58e édition du Festival sera tunisienne avec un spectacle hommage à Lotfi Bouchnak dans une soirée intitulée ‘‘Ayech leghnayeti’’ et durant un mois le FIC accueillera des spectacles variés et de différents genres et styles musicaux, avec des artistes tunisiens, arabes et internationaux, notamment le très attendu le chateur libanais Wael Kfoury qui fera son retour à Carthage après une absence de neuf ans.

Ci-dessous le programme complet :