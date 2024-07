Tunisie-AMVPPC : Découvrez le Musée de Moknine en ligne

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a annoncé le lancement en ligne du Musée de Moknine pour une visite virtuelle afin de découvrir la richesse culturelle de cette ville du Sahel tunisien.

Découvrez le Musée de Moknine en ligne, un lieu incontournable pour les passionnés d’histoire et de culture ! Sur ce site web magnifiquement conçu, explorez les riches collections d’artefacts, d’œuvres d’art et de pièces historiques qui racontent l’histoire fascinante de Moknine et de ses environs.

Rejoignez-nous sur moknine-museum.vercel.app et laissez-vous inspirer par la richesse culturelle de Moknine !