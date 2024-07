Tunisie : Décès de l’ancien ministre Hedi Mhenni

Dr Hedi Mhenni, ancien ministre de la Santé (1992-2001), des Affaires sociales (2001-2002), de l’intérieur (2002-2004) et de la Défense (2004-2005), est décédé aujourd’hui, mardi 9 juillet 2024, à l’âge de 82 ans.

Né le 24 décembre 1942 à Sayada, le défunt a assumé de nombreuses fonctions académiques, administratives et politiques. Il était directeur général de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), recteur de l’Université de Tunis et secrétaire d’Etat à la Santé, puis à la Recherche scientifique.

Il était également membre de la Chambre des Conseillers et avait occupé le poste de ministre-conseiller à la présidence de la République. Et secrétaire général de l’ancien parti au pouvoir sous Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) entre août 2005 et septembre 2008.