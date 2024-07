Éducation : Soupçonné de falsification, le délégué régional de Kasserine limogé

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce mercredi 10 juillet 2024, que suite à des soupçons de falsification des données des candidats au concours des conseillers pédagogiques, il a été mis fin aux fonctions du délégué régional de l’Éducation de Kasserine.

Dans son communiqué, le ministère affirme avoir obtenu des preuves qui confirment lesdits soupçons de falsification et que la ministre de Saloua Abassi a de ce fait décidé de démettre le délégué régional de l’éducation de ses fonctions.

La même source a ajouté qu’une enquête administrative et financière a été ouverte à cet effet pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire, en réaffirmant son engagement à appliquer la loi et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, en précisant au passage, que plus de 900 dossiers ont été étudiés par la cellule de la gouvernance, dont un grand nombre sera transmis au parquet.

Y. N.