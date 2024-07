Cour d’appel de Tunis : Mehdi Zagrouba remis en liberté

La Chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce jeudi 11 juillet, de remettre en liberté l’avocat Mehdi Zagrouba, qui état en détention depuis le 13 mai dernier.

C’est ce qu’affirme son avocat Mohamed Boubaker Bethabet dans une déclaration à l’agence tap, en précisant que la Cour d’appel a répondu positivement à l’appel de la défense concernant la remise en liberté de Mehdi Zagroub après le refus du juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis.

Rappelons que Me Mehdi Zagrouba, a été arrêté le 13 mai à la Maison de l’avocat suite à une altercation avec des agents de sécurité au Palais de justice et qu’il est poursuivi pour violence physique et verbale et outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

De son côté, l’avocat et la défense ont affirmé que le concerné a été victime de violences et de torture lors de son interpellation par les sécuritaires, en appelant à l’ouverture d’une enquête à ce propos.

Y. N.