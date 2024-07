Présidentielle en Tunisie : 42 « candidats potentiels » en quête de parrainages

Najla Abrougui membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), a indiqué, ce jeudi 11 juillet 2024, que 42 personnes ont obtenu, à ce jour, le formulaire de parrainages pour la présidentielle du 6 octobre, en Tunisie et à l’étranger.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Najla Abrougui a précisé que sur les 42 formulaires retirés, on compte des personnes qui se sont présentées personnellement ainsi que d’autres qui l’ont fait au nom de candidats par le biais d’une procuration légale et spéciale auprès du siège central de l’Isie, des instances régionales à l’intérieur du pays, ou encore des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger.

A ce propos, elle a rappelé qu’en ce qui concerne le retrait du formulaire du parrainage au titre de la présidentielle 2024 via la procuration, l’Isie prend en compte uniquement des procurations légales et spéciales authentifiées auprès des autorités administratives compétentes ou établies par un huissier.

