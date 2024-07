Le parti Amal Wa Injaz (Travail et réalisation) a fermement dénoncé l’interdiction de voyage et d’intervention dans les médias décidée à l »encontre de son secrétaire général et candidat à la présidentielle Abdellatif El-Mekki ce vendredi 12 juillet 2024.

Dans un communiqué publié après cette décision de justice, le Parti a affirmé qu’il s’agit de mesures arbitraires, les considérant comme « un ciblage politique d’un candidat sérieux à l’élection présidentielle et que de telles restrictions perturbent le climat politique général, portent atteinte à la crédibilité du processus électoral et nuisent à l’image de la Tunisie ».

Amal Wa Injaz a par ailleurs affirmé que ces obstacles n’empêcheront pas son secrétaire général et candidat à la présidentielle « de poursuivre le processus pour remplir les conditions de candidature ».

Rappelons qu’Abdellatif El-Mekki a été entendu dans le cadre de l’affaire Jilani Daboussi, décédé en 2014 quelques heures à peine après sa sortie de prison après 3 ans de détention sans procès.

Le juge d’instruction a décidé de le laisser en liberté et a émis à son encontre une décision d’interdiction de voyage et d’intervention dans les médias.

Y. N.