Le film tunisien « Une seconde vie » d’Anis Lassoued doublement récompensé en Russie

Le réalisateur tunisien Anis Lassoued a annoncé que son film « Une seconde vie » vient d’être doublement récompensé à la 19e édition du « Within the Family » International Film Festival of Family and Сhildren’s films à Yaroslavl en Russie.

« Dernier prix en date, pas des moindres ! Une seconde vie de Anis Lassoued remporte le double Prix du Meilleur long-métrage de fiction et du Meilleur acteur pour Yassine Tormsi dans le rôle principal à la 19ème édition du « Within the Family » qui a eu lieu du 6 au 10 juillet 2024. Très ravis 🙏❤️, » s’est réjouit le réalisateur.

Et d’ajouter : « Félicitations encore et toujours à notre exceptionnel Yassine Tormsi et à l’exceptionnelle équipe artistique et technique du film ! »

Notons que ce premier long-métrage de fiction d’Anis Lassoued qui a représenté la Tunisie dans de nombreux festivals internationaux a décroché plusieurs Prix, notamment Festival international du Film du Caire, à l’Olympia international film festival for children & young people, en Grèce et au festival CinéAlma à Carros-Nice ou encore au Silicon Valley African Film Festival aux États-unis.

Synopsis :

Gadeha (12 ans) est victime d’un accident de la route doit se faire hospitaliser Or, sa mère démunie ne parvient pas à payer les frais des soins. Elle rencontre aux urgence Malika et Moez, un couple qui lui propose de payer les frais d’hospitalisation et décide de les aider. C’est ainsi que Gadeha rencontre, après son rétablissement Oussama (11 ans) le fils du couple, qui se remet d’une greffe de rein. Une forte amitié se noue entre les deux garçons.

Y. N.