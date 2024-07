Le remède aux malheurs de la Tunisie : la réforme, et non les urnes

L’accent mis sur les urnes comme panacée aux malheurs de la Tunisie est déplacé. Car même si des élections libres et équitables constituent la pierre angulaire de toute démocratie, elles ne peuvent à elles seules remédier aux problèmes profondément enracinés auxquels est confrontée la société tunisienne.

Hafed Al Ghwell *

Alors que la Tunisie se dirige vers des élections importantes, prévues pour octobre de cette année, les prochains mois seront lourds d’implications – et pas seulement pour la marche de la «démocratie» chimérique de ce pays d’Afrique du Nord.

L’enjeu est également de savoir si les réalités vécues par les Tunisiens – après trois années tumultueuses sous l’hyper-présidence du président Kaïs Saïed – constitueront un réquisitoire contre leurs aspirations volées ou une capitulation devant le statu quo.

Les Tunisiens se sont retirés de la politique et ont adopté l’approche de Saïed visant à consolider le pouvoir présidentiel. L’origine de cette approche se trouve dans une série d’échecs législatifs, qui ont complètement érodé la confiance dans les processus démocratiques.

De 2019 à 2021, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), plutôt que d’être un phare de la démocratie naissante, s’est transformée en une arène de troubles constants en raison des actions de deux forces antagonistes, le Parti destourien libre et la Coalition de la Dignité.

«Bordélisation» de la vie politique

Ces partis, disposant d’une force combinée de 38 sièges sur une assemblée de 217 membres, ont donné la priorité au spectacle plutôt qu’aux débats de fond, se livrant à des altercations verbales et physiques, inventant ainsi la phase de «bordélisation», de grand désordre. Ce conflit théâtral, diffusé publiquement et largement discutée, n’était pas seulement une illustration concrète du dysfonctionnement mais est également devenue une expérience vécue d’échec politique pour de nombreux Tunisiens. Avec des bagarres déclenchées par des représentants et des agressions physiques au palais du Bardo – des incidents dramatiques peu conformes aux principes d’un leadership démocratique – la confiance du public s’est érodée.

Dans ce contexte, l’ascension de Saïed était plus qu’assurée. Sa campagne, fondée sur une rhétorique anti-corruption et anti-système, s’adressait directement à une population épuisée par l’observation d’un parlement qui semblait plus un cirque qu’un sanctuaire de pratiques démocratiques. Ses premières actions une fois au pouvoir – notamment le gel des travaux du parlement en juillet 2021 – ont d’abord été accueillies avec soulagement et célébration, et non avec appréhension.

Cependant, les interventions initialement perçues comme des mesures temporaires contre le désordre ont commencé à devenir permanentes. Ce tournant ne s’est pas produit de manière isolée : il a été facilité par l’absence d’alternatives viables offrant à la fois la promesse de stabilité et un véritable engagement à résoudre systématiquement les crises économiques et sociales en Tunisie.

En conséquence, le désengagement politique de la population découle au moins en partie de la reconnaissance d’un champ politique stérile, dans lequel les dirigeants capables de résoudre des problèmes tels que l’instabilité économique, la santé publique et la corruption semblent relever plus de la mythologie que des choix électoraux crédibles.

Cette désillusion est par conséquent ancrée dans l’ADN politique du pays, façonnant les attentes et les conceptions de la gouvernance au milieu des ruines de ce qui était autrefois une démocratie pleine d’espoir.

Ce qui est aujourd’hui au cœur du malaise électoral en Tunisie est une conviction profondément ancrée parmi les citoyens selon laquelle, peu importe qui réside au Palais de Carthage ou quelles que soient les promesses faites par les aspirants populistes, personne ne peut apporter les changements nécessaires en Tunisie. Pour beaucoup, les aspirations de la Révolution du Jasmin ressemblent désormais à des souvenirs lointains, supplantés par la réalité de la stagnation économique et des discours politiques déconnectés.

Besoin de réforme systémique

Cependant, le défi le plus insidieux et peut-être le plus durable qui pèse sur l’expérience démocratique tunisienne est le sentiment grandissant d’apathie temporaire qui se transforme en un désengagement plus permanent parmi les citoyens. Ce n’est pas simplement un symptôme de lassitude politique; il s’agit d’une réponse rationnelle à un système perçu comme fondamentalement insensible aux besoins et aux aspirations d’un peuple si avide de changement.

Ainsi, les discours officiels qui veulent présenter la participation électorale comme la marque de la légitimité démocratique sonnent creux pour les personnes qui n’ont constaté que peu d’améliorations matérielles dans leur vie quotidienne depuis 2011.

Compte tenu de ces dynamiques, l’appel lancé aux démocraties occidentales est clair : l’accent mis sur les urnes comme panacée aux malheurs de la Tunisie est déplacé. Même si des élections libres et équitables constituent la pierre angulaire de toute démocratie, elles ne peuvent à elles seules remédier aux problèmes profondément enracinés auxquels est confrontée la société tunisienne. L’objectif du soutien international devrait être d’encourager et de permettre le processus le plus ardu, mais essentiel, de véritable réforme systémique et non de le renverser en finançant des mauvaises pratiques économiques ou en fermant les yeux sur une répression croissante.

Garantir l’indépendance judiciaire

Les domaines cruciaux mûrs pour une réforme comprennent l’indépendance judiciaire, garantissant que l’État de droit prévaut sur l’opportunisme ou l’ingérence politique. Le renforcement des tribunaux garantirait non seulement les droits de l’homme, mais renforcerait également la confiance des investisseurs, élément clé de la relance économique. De plus, le renforcement de la transparence et de la responsabilité des institutions publiques peut restaurer la confiance érodée entre l’État et ses citoyens. En soutenant les initiatives visant à favoriser les pratiques de bonne gouvernance, les alliés occidentaux peuvent contribuer à cultiver un climat politique qui privilégie la transparence plutôt que l’opacité.

De même, les politiques économiques devraient passer des mesures d’austérité aux stratégies de développement durable qui donnent la priorité à l’emploi des jeunes, à l’innovation technologique et aux énergies renouvelables, répondant ainsi aux besoins immédiats du pays et jetant les bases de sa prospérité à long terme.

Pour la Tunisie, les idéaux ambitieux de pluralisme politique doivent également dynamiser le lancement et la mise en œuvre de véritables réformes pour aider le pays à éviter les solutions à court terme en faveur d’une stabilité et d’une croissance durables. Promouvoir des réformes attendues depuis longtemps sera bien plus efficace que de s’appuyer sur des processus électoraux douteux dans un environnement répressif qui préfère le statu quo.

Après tout, le véritable progrès ne réside pas dans le vain espoir de résultats électoraux au sein d’un système défectueux, mais dans la poursuite vigoureuse de réformes conçues pour relever les principaux défis auxquels la société tunisienne est aujourd’hui confrontée.

Traduit de l’anglais.

Source : Arab News.

* Chercheur principal et directeur exécutif de l’Initiative Afrique du Nord au Foreign Policy Institute de la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins à Washington, DC.