Tunisie : Un 3ème détenu décroche son baccalauréat

Un jeune détenu à la prison de Mornaguia a réussi à décrocher son baccalauréat à la session de contrôle, annonce Ramzi Kouki, porte-parole du Comité générale des prisons et de la rééducation (CGPR).

Dans une déclaration à l’agence Tap ce vendredi 12 juillet 2024 , le porte-parole du CGPR a précisé qu’il s’agit du 3e détenu à décrocher son baccalauréat, deux l’ayant obtenu dès la session principale.

« La réussite des détenus a été possible grâce à leurs efforts personnels et à ceux de leurs familles, soutenus par les efforts de l’ensemble des intervenants impliqués dans la rééducation, notamment en garantissant de toutes les conditions requises tout au long de l’année et en particulier en période de révision », a-t-il ajouté.

Ramzi Kouki a par ailleurs souligné l’importance de l’apprentissage et la poursuite de l’enseignement secondaire ou universitaire en prison, ainsi que l’obtention de certificats de formation professionnelle, estimant que cela constitue une part importante du processus de rééducation et d’intégration sociale

