Vient de paraître : L’histoire inspirante de Mehdi, le trisomique  

Dans son dernier ouvrage ‘‘Mehdi l’inspirant. De la naissance à la majorité, voici mon histoire…’’ (Ka’Editions, Tunis,1er juillet 2024,136 Pages), Raouf Kacem nous propose un récit poignant et authentique, et nous plonge au cœur de l’histoire de son fils aîné, porteur de trisomie 21, dont la trajectoire est exceptionnelle.

Dès sa naissance, marquée à la fois par la joie et l’amertume, jusqu’à son admission à l’école professionnelle, Mehdi a dû franchir des obstacles qui semblaient insurmontables.

Au fil des chapitres, l’auteur nous dévoile les moments de bonheur, les réalisations accomplies, les difficultés rencontrées et, surtout, les leçons tirées du parcours remarquable de Mehdi, de la crèche jusqu’à sa réussite au concours national en passant par son admission à l’école publique. Chaque étape de sa vie a été une démarche laborieuse tant pour lui que pour sa famille.

Ce témoignage sincère et profond offre une ode à la résilience et à la force intérieure qui réside en chacun de nous. Il nous interpelle et nous invite à réfléchir sur la différence, la tolérance et le rôle décisif du lien ombilical ininterrompu entre parents et enfants en difficulté.

À travers le regard de son père, nous découvrons l’importance de la diversité et de la richesse des voies atypiques, qui nous rappellent que chaque personne, quelles que soient ses particularités, mérite d’être acceptée, écoutée et accompagnée, afin de pouvoir s’épanouir pleinement en société et interagir de manière effective avec son entourage.

Laissez-vous donc emporter par ce récit, qui ne manquera pas de vous inspirer et de vous prouver que la différence, loin d’être un handicap, s’avère être une chance qu’il faudrait savoir saisir, valoriser et mettre fièrement en lumière.

Raouf Kacem, médecin de libre pratique, se laisse glisser dans la peau de son fils aîné Mehdi pour exprimer ses ressentis et devenir son porte-voix, traduisant ainsi ses émotions et brisant le voile du silence que le handicap tend à imposer. En relatant le vécu de son fils et sa capacité à surmonter les défis avec courage, générosité et détermination, l’auteur souhaite notamment adresser un message d’espoir et de réconfort aux parents d’enfants différents.