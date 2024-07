Mabrouk Korchid dénonce : « Mon fils mineur empêché de voyager ! »

Mabrouk Korchid ancien ministre et président du parti Arraya Al-Watania, avocat de son état, a dénoncé l’interdiction de voyage imposée à l’aéroport de Carthage Tunis à son fils âgé de 16 ans.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Mabrouk Korchid, qui a quitté la Tunisie en avril dernier, affirme que son fils Mohamed Hachem comptait rendre visite à sa sœur qui habite à Toulouse, où il devait se rendre à bord du vol numéro TU282.

Il a toutefois été empêché de quitter la Tunisie par les autorités de l’aéroport de Tunis, qui après une longue attente de 3 heures lui ont demandé de prendre contact, à ce propos, avec le procureur de la République de Tunis, a-t-il encore déploré.

Dans son post, l’avocat a fermement condamné cette interdiction imposée à son fils et a par ailleurs démenti la rumeur diffusée sur les réseaux sociaux hier, sur une pseudo arrestation de son fils et sa femme : « Je mets en garde contre toute tentative de fausses informations et fausses accusations contre ma famille et mes enfants », a-t-il encore écrit.

Rappelons qu’en avril dernier, Mabrouk Korchid avait annoncé avoir quitter la Tunisie en affirmant qu’il reviendra en Tunisie «lorsque l’injustice cessera enfin » tout en appelant à cesser de harceler sa famille et à ne pas l’impliquer dans les tiraillements politiques suite à l’ouverture d’une instruction visant son épouse et ses enfants.

Y. N.