Tunisie : Le président de l’AJM Mourad Messaoudi se présente à la présidentielle

Le président de l’Association des jeunes magistrats (AJM), Mourad Messaoudi, a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 6 octobre 2024.

Mourad Messaoudi, magistrat de son état, avait été révoqué en 2022, parmi les 57 juges concernés par cette décision émise par décret présidentiel et avait par la suite obtenu un jugement en sa faveur émis par le Tribunal administratif mais n’a pas pu réintégrer son poste.

Sous le slogan «Tunisie : pays de liberté, d’amour, d’art et de beauté», il se lance dans la course à la présidentielle et a entamé la procédure de parrainages pour cette élection attendue le 6 octobre prochain.

