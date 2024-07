« Brises andalouses » de Syrine Ben Moussa à l’ouverture du Festival de Malouf de Testour

La chanteuse tunisienne Syrine Ben Moussa assurera l’ouverture du Festival International de Malouf, qui démarre le du 15 juillet 2024 au Théâtre municipal de Testour.

Sous le signe « Foundou », le Festival se poursuivra jusqu’au 21 juillet, et la chanteuse Syrine Ben Moussa, musicologue, auteur-compositrice et interprète, présentera, lundi soir, « Brises andalouses », un voyage à travers des chansons traditionnelles tunisiennes de Malouf et arabo-andalouses.

« Brises andalouses »

Entre authenticité et créativité, Syrine Ben Moussa offre un voyage à travers la musique arabo-andalouse et les classiques qui ont bercé son enfance reprenant quelques chansons traditionnelles de Testour (sa ville d’origine).

Dans un esprit de fusion et de syncrétisme, elle reprend et adapte certains standards du Malouf et rend hommage aux plus grandes figures de la chanson tunisienne, créant ainsi des ponts entre les époques et les répertoires.

Brises andalouses reflète, à la fois son attachement au répertoire traditionnel, mais aussi ses influences éclectiques et son ouverture vers des horizons divers.

Influencée par ses racines mauresques, Syrine Ben Moussa convie l’Andalousie en faisant dialoguer langues arabe et espagnole. Des poésies de Garcia Lorca, ainsi que des traductions et adaptations de certains standards maghrébins viendront enrichir ce voyage musical chargé d’émotions et de nostalgie.

Musiciens :

Outail Maaoui : Violon

Riadh Bedoui : piano

Slim Jaziri : kanoun

Mohamed Ben Salah : ney

Lotfi Errais : contrebasse

Mohamed Abdelkader Ibn Hadj Kacem : percussions

Skander Ben Ammou : percussions

Khalil Jemaa : guitare classique

Nabil Jazi : chorale

Firas Ben Slimane : chorale