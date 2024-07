Des saveurs tunisiennes au pavillon Afrique du Summer Fancy Food Show à New York

Pour la première fois, l’ensemble du continent africain a été représenté de manière significative au Summer Fancy Food Show l’événement phare de l’industrie alimentaire, le plus important et le plus emblématique au monde, qui s’est tenu 23 et 25 juin 2024 à New York.

Environ 120 entreprises africaines prêtes à l’exportation, ont présenté une explosion de saveurs et de produits innovants au pavillon Africa Fine Foods du Javits Center à New York, mettant en évidence le riche patrimoine culinaire africain dans la capitale gastronomique des États-Unis.

Des délégations de haut niveau de Prosper Africa – une initiative de sécurité nationale au niveau présidentiel des États-Unis, de l’USAID, de hauts responsables algériens, marocains et de l’ambassade tunisienne aux États-Unis se sont rendus au pavillon Afrique pour affirmer leur engagement à promouvoir les relations commerciales entre l’Afrique et les États-Unis.

En complément des activités interentreprises et commerciales, une rencontre gastronomique et de réseautage a eu lieu le lundi 24 juin 2024, mettant en vedette des produits d’Algérie, de Libye, du Maroc et de Tunisie.

L’événement de cette année s’appuie sur le succès du Summer Fancy Food Show 2023, où 32 marques sud-africaines ont été présentées sur le marché américain, générant des exportations évaluées à 23 millions de dollars. Par conséquent, Prosper Africa et l’USAID ont élargi le programme pour inclure environ 120 exposants africains, qui ont exploré avec enthousiasme leur potentiel, générant un très grand intérêt pour leurs produits, ce qui a abouti à plus de 800 pré-accords commerciaux.

Une fusion de riches saveurs

L’Afrique a séduit son public avec une fusion de saveurs riches – épicées, fumées, sucrées et salées – offrant une variété d’aliments exceptionnels adaptés au marché américain. Plus de 30 entreprises nord-africaines d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et, pour la première fois, de Libye, ont participé sous le pavillon africain au Summer Fancy Food Show cette année. Ils ont établi des liens avec plus de 400 acheteurs américains et ont déjà conclu des contrats d’exportation totalisant 2,75 millions de dollars.

L’ambassadrice Hanène Tajouri Bessassi visitant le pavillon Afrique.

«Le Pavillon africain du Summer Fancy Food Show contribue à renforcer le partenariat stratégique et économique entre les États-Unis et l’Afrique par le biais du commerce bilatéral dans le secteur agroalimentaire», explique British A. Robinson, coordinateur de Prosper Africa, lors d’une visite du pavillon. «Nous sommes privilégiés de pouvoir promouvoir l’Afrique et tous ses dons et talents ; c’est incroyable», a-t-il ajouté.

Prosper Africa, par le biais de l’activité de l’USAID, soutient les entreprises africaines du secteur privé lors de salons professionnels internationaux. L’objectif est de connecter ces entreprises aux marchés des États-Unis et d’ailleurs, de développer les exportations, de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de servir de porte d’entrée aux nouveaux acheteurs et investisseurs américains.

La présence de l’Afrique du Nord au salon renforce l’engagement des gouvernements nationaux respectifs à soutenir l’établissement d’un pavillon africain de manière durable.

L’ambassadrice de Tunisie aux États-Unis, Hanène Tajouri Bessassi, et l’ambassadeur d’Algérie à l’Onu, Amar Bendjama, ont visité le pavillon et ont rencontré des exposants tunisiens et algériens, affirmant leur engagement à promouvoir un partenariat plus étroit avec Prosper Africa et l’USAID. Ils visent à renforcer la participation d’un plus grand nombre d’entreprises tunisiennes et algériennes aux prochaines éditions du salon.

Plus de 130 exposants prêts à exporter

La présence d’un pavillon africain peut répondre aux besoins de la chaîne d’approvisionnement et attirer de grands acheteurs. «L’année 2024 marque un tournant dans les relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique. Les acheteurs américains peuvent maintenant considérer le continent africain comme un fournisseur sérieux et crédible qui répond à la demande de la chaîne d’approvisionnement avec un pavillon africain qui compte plus de 130 exposants prêts à exporter», explique le Dr Golden Mahove, directeur technique de l’activité «Commerce et investissement en Afrique» de l’USAID. «Nous sommes impatients de voir les exposants du Pavillon de l’Afrique conclure des accords à hauteur de 100 millions de dollars, au cours des 12 prochains mois», a ajouté M. Mahove.

Les entreprises d’Afrique du Nord ont aussi été promues par le groupe de réflexion «Mediterranean Diet Roundtable», qui a invité des entreprises américaines de la restauration collective et de la distribution de produits gourmets, désireuses d’élargir leur offre avec les saveurs uniques du Sud de la Méditerranée.

Parmi les exposants nord-africains de cette année, soutenus par Prosper Africa et le Bureau régional de l’USAID pour le Moyen-Orient, se trouvaient des entreprises ayant des missions sociales et environnementales élargies, notamment la promotion d’entreprises dirigées par des femmes, la fourniture de produits certifiés biologiques et l’approvisionnement auprès de petits exploitants agricoles.

Communiqué.