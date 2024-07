«Nos plages, notre responsabilité » : L’opération de nettoyage se poursuit à Hammam-Lif (Apal)

Dans le cadre du programme annuel « Nos plages, notre responsabilité », l’Agence de protection et d’aménagement du littoral a mené hier et aujourd’hui une opération de nettoyage des plages de Hammam-Lif (banlieue sud de Tunis).

L’opération prévoit notamment le ratissage et le tamisage des sables ainsi que le nettoyage des dunes de sable et des entrées de toutes les plages du pays.

« Nos plages, notre responsabilité » est une action menée par l’Apal et vise à soutenir les municipalités dans leurs efforts et les citoyens et vacanciers sont par ailleurs invités à maintenir les plages propres et les préserver.

Y. N.