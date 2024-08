Campagne de nettoyage de la plage de la Marsa

Une journée de sensibilisation à la propreté s’est tenue, dimanche 11 août 2024, dans la ville de Marsa, cité balnéaire au nord-est de Tunis, avec la participation des Scouts Tunisiens – sections de Marsa et de Gammarth –, ainsi que de plusieurs associations culturelles et sportives locales.

Plusieurs équipes ont été déployées le long de la plage de la Marsa pour ramasser les déchets légers et éparpillés à l’aide de balayeuses manuelles et automatiques, tout en communiquant avec les vacanciers pour les inviter à préserver la propreté des lieux. Des jeux de plage récréatifs ont également été organisés pour les jeunes, avec la participation de plusieurs entraîneurs et sportifs.

L’action a été organisée par Conseil Municipal de Marsa, en collaboration avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) afin de sensibiliser le public de tous âges à l’importance de maintenir la propreté des lieux publics, d’instaurer une culture environnementale, de mettre davantage l’accent sur l’urgence écologique et d’adopter des pratiques écologiques telles que le tri sélectif et le compostage.

Etaient présents pour les photos souvenirs et le tralala officiel, Leïla Chikhaoui Mahdaoui, ministre de l’Environnement, Borhen Bessadok, maire par intérim de Marsa, et Mehdi Belhaj, directeur général par intérim de l’Apal.

La ministre de l’Environnement a insisté à cette occasion sur le rôle des citoyens dans le maintien de la propreté de la plage avant de partir, en jetant les déchets dans les endroits prévus à cet effet, y compris les mégots de cigarettes, et en évitant de les abandonner sur le sable, car ils peuvent se retrouver dans la mer et causer la contamination de la faune et de la flore marines.

Il reste cependant à espérer que la plage de la Marsa restera propre les jours et les semaines suivantes et que cette action tape à l’œil ne restera pas sans lendemain, comme souvent avec les activités officielles.

Tarek Kaouache