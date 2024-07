Appel à témoins pour retrouver Walid disparu à El-Fahs depuis le 15 juin

La famille de Walid Hammami, activiste de la société civile, lance un appel à témoins pour le retrouver. Il est porté disparu à El-Fahs au gouvernorat de Zaghouan, depuis le 15 juin dernier.

Contacté, ce mardi 16 juillet 2024 par Kapitalis, son frère Haythem Hammamami activiste et ancien président de la Jeune Chambre Internationale (JCI) EL-Fahs a indiqué que la famille a entrepris les procédures nécessaires depuis le premier jour de disparition de Walid, estimant que celle-ci est inquiétante, n’ayant pas l’habitude de ne pas rentrer à la maison sans prévenir.

« Walid était parti chez le coiffeur la veille de l’Aïd El-Idha et depuis nous n’avons plus aucune nouvelle. Nous sommes frères mais aussi et surtout meilleurs amis et je peux vous assurer qu’il n’y a aucune raison pour un départ volontaire d’autant que la veille nous avions passé une agréable soirée avec notre père à jouer et à s’amuser. Sa disparition est lourde douloureuse et inquiétante de plus en plus… », a-t-il lancé, en précisant que des recherches ont été menées dans le quartier et dans toutes les zones d’El-Fahs mais sans résultats pour le moment.

La famille a alerté la police et a également lancé un appel à témoins via les réseaux sociaux et souhaite être aidée pour que Walid, diplômé en Anglais des Affaires, ancien membre de la JCI El-Fahs et activiste de la société civile, puisse être retrouvé et rentrer sain et sauf parmi les siens.

Les éventuels témoins pouvant aider à retrouver Walid Hammami sont priés de contacter la police ou la famille du disparu aux 57.097.387/ 92.478.406.

Y. N.