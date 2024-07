Tunisair renforce son soutien au Festival international de Carthage

Tunisair partenaire historique de plusieurs festivals, réaffirme encore une fois la place privilégiée qu’elle accorde à la culture en renouvelant son partenariat avec le Festival International de Carthage dans sa 58ème édition.

Cette nouvelle édition se déroulera du 18 juillet au 17 août 2024 et promet une programmation variée de concerts et de spectacles de genres musicaux différents.

La cérémonie de signature de la convention s’est déroulée aujourd’hui le 15 juillet 2024 au siège social de la compagnie et a été présidée par M. khaled Chelly, Président Directeur Général de Tunisair, et Mme Hend Mokrani, Directrice Générale de l’Établissement National des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA).

Étaient présents plusieurs hauts cadres des deux institutions.

Ce partenariat avec la doyenne des manifestations culturelles en Tunisie souligne l’implication de TUNISAIR dans la consolidation de la dynamique culturelle et artistique en Tunisie.

