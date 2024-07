Tunisie : Décès de l’ancien maire de Hammamet Moez Mrad

La municipalité de Hammamet a déploré, ce lundi 15 juillet 2024, le décès de son ancien président du Conseil municipal Moez Mrad.

Plusieurs associations, organisations, membres de la société civile, à l’instar de l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet ou encore la Jeune Chambre Internationale (JCI) ont exprimé leur douleur suite au décès de Moez Mrad, qui s’était distingué par son engagement et son dévouement pour sa ville.

Décrit comme un homme humble, courtois, altruiste et généreux, Moez Mrad ancien membre du parti Afek Tounes, avait été la cible de sérieuses menaces terroristes, en 2021.

Il avait, par ailleurs, contribué à la promotion de la ville de Hammamet, à travers la culture et le tourisme et étai engagé en faveur des droits humains et de l’environnement.

Y. N.