Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue opérant entre Le Kef et Kasserine

La garde nationale est parvenue à démanteler un réseau de trafic de cannabis opérant entre Tajerouine et Kalaat Senan dans le gouvernorat du Kef (nord ouest de la Tunisie) et celui de Sbeïtla au gouvernorat de Kasserine (centre-ouest)

Dans un communiqué publié mardi 16 juillet 2024, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que l’opération a été menée en coordination avec le ministère public et que deux membres dudit réseaux ont été piégés et arrêtés par les brigades spécialisées de la GN de Sbeïtla et de Kalaat Senan.

Lors de leur interpellation, les deux dealers étaient en possession de 10 plaquettes de cannabis, ajoute la même source, en précisant que l’enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres dudit réseaux.

Y. N.