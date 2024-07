Festival de Carthage : A propos de l’accès aux concerts de Wael Kfoury, Kadhem Saher et Assala Nasri

Le comité directeur de la 58ème édition du Festival International de Carthage (FIC) a publié, ce mercredi 17 juillet 2024, à propos de l’accès aux concerts de Wael Kfoury, Kadhem Saher et Assala Nasri.

Le Festival a annoncé que toutes les cartes gratuites et les invitations ne donnent pas accès à ces trois soirées prévues le 19 juillet ( Wael Kfoury ), le 3 août (Kadhem Saher) et le 17 août (Assala Nasri).

Seules les cartes VIP chaises ainsi que les cartes et invitations pour les partenaires médiatiques et les sponsors seront valables durant ces trois soirées et pour tout le festival, précise encore la même source.