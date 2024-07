Drame à Tunis : Un camion percute un café, causant deux morts et 17 blessés

Deux personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées, dans la nuit du mercredi 17 juillet 2024, après qu’un camion ait percuté la terrasse d’un café situé à l’avenue Bellevue de la délégation El-Ouardia à Tunis.

Le drame s’est produit vers 23h45, précise la Direction générale de la protection civile dans un communiqué publié ce jeudi 18 juillet, en précisant que les équipes de secours de Tunis se sont rapidement rendues sur les lieux.

Deux hommes âgés de 27 et 30 ans sont morts sur le coup et la PC a transporté 17 blessés vers les hôpitaux de la Rabta et Charles Nicolle de Tunis et au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis).

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

