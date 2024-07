La Tunisie invitée d’honneur du Salon de l’artisanat du Cameroun

La Tunisie sera l’invitée d’honneur du Salon de l’artisanat du Cameroun qui se déroule du 22 au 31 juillet 2024 au Musée National de Yaoundé.

C’est ce qu’a fait savoir l’Office National de l’artisanat Tunisien (Onat) sachant que le Salon international de l’artisanat du Cameroun(SIARC), sera organisé cette année sous le thème : « Le numérique comme facteur de développement durable et d’inclusion globale des artisans ».

Le Salon est ouvert aux créations artisanales de tous les Continents et « vise à renforcer la coopération et del’intégration de l’Afrique dans le Monde : le SIARC se veut un évènement festif, populaire, culturel, touristique et surtout économique, un moment de célébration de la qualité et de l’excellence de l’artisanat », commentent les organisateurs.