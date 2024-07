Concert de Wael Kfoury à Carthage : L’artiste et le public en parfaite communion

La deuxième soirée de la cinquante-huitième session du Festival International de Carthage a été interprétée par l’artiste libanais Wael Kfoury, surnommé le Roi de la Romance.

Un concert dont les billets étaient épuisés il y a plus de deux semaines, et pour laquelle le public s’est préparé pour rencontrer la star dans un voyage à travers les chansons qu’ils avaient mémorisées et répétées à partir des gradins bondés tout au long de cette soirée. Ses paroles qui caressent les sentiments et provoquent l’émoi ont replongé le public dans un voyage à remonter le temps de la carrière fulgurante d’un artiste qui a été rapidement surnommé le titre du Prince de la romance.

Avec un charisme et une présence captivante, la star libanaise s’est produit, vendredi 19 juillet 2024 au soir, devant le public du Festival de Carthage après une absence de neuf ans. Un public composé de près de sept mille personnes prêts à passer une soirée de rêve.

D’emblée, l’artiste a entamé le concert avec un mawal qui a démontré l’étendue de ses capacités vocales. Le public conquis a écouté avec admiration pour ensuite partager le chant avec l’artiste avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur. La troupe composée d’une quinzaine de musiciens, s’est mise en branle. Toutes les chansons que Wael Kfoury a proposé pour son concert tels que: « Je t’aime tellement. beaucoup », « Qui est mon amour », « Li Akhir Daqqa », « Doux amour », « Ils m’ont demandé », « Je ne te l’ai pas promis », « Ma vie entière » et « Si notre amour était une erreur ». ..et d’autres chansons à caractère romantique, légères dans les paroles et le rythme, et porteuses de significations de désir, d’amour, de beauté, de passion et de joie, ont été entonnées sous un déluge d’ovations.

Ce fut une soirée dont le rythme n’a pas suivi une tendance ascendante, mais plutôt celui d’une fête qui ressemblait davantage à une communion entre deux tourtereaux après une grande absence.

Au cours de ce concert, Wael Kfoury a présenté plus d’une quinzaine de chansons devant un public qui en redemandait sans cesse.

Communiqué