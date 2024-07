Festival International de Hammamet : Carole Samaha, Musicalement votre

Après 16 ans d’absence, Carole Samaha fait son grand retour à Hammamet, ville tunisienne de son cœur et consacre la soirée du 20 juillet 2024 à son public, venu nombreux l’applaudir, et l’entendre chanter ses chansons les plus célèbres, tout en découvrant, bien entendu, son répertoire inédit. Une longue attente, couronnée par une apparition scénique des plus bouleversantes à 22h.

Vêtue d’une longue robe rose, silhouette élancée, large sourire, et béatitude, Carole Samaha brille par sa présence dans le cadre de la 58ème édition du Festival International de Hammamet.

Première artiste de la saison à avoir réalisé « un complet » en un temps record. Son concert est en effet annoncé Sold Out depuis 3 semaines, bien en amont. L’excitation collective du public présent bat son plein sur place.

Entourée de sa troupe de musiciens, performante et minutieuse, la chanteuse inaugure son spectacle musical par «Ensa Hmoumek». Ayant une grande maîtrise du théâtre et de “l’acting”, la star jubile, et retient l’attention de ses spectateurs de bout en bout. Sa mimique, sa gestuelle, son mouvement restent uniques.

« La Tunisie de notre cœur, du bonheur, du divertissement. Celle du goût et de l’élégance. Nous l’adorons toujours et l’aimerons ». Des paroles qui éblouissent, avant d’enchaîner avec un répertoire de morceaux triés sur le volet, oscillant entre anciennes et nouvelles chansons.

Carole Samaha n’hésite pas à exprimer sa gratitude d’être sur cette scène unique en ponctuant son spectacle de paroles élogieuses et souvent bouleversantes pour ses fans.

L’irremplaçable « Khalik Bi Halek », « Boussa », « Ya Chabeb Ya Baneet » ou encore « Ya rabb », ont retentit en chœur.

La star a donné un aperçu de son prochain album, qui est prévu pour septembre 2024 en chantant Idhak Men Qalbi », signé Mohamed Yahi, avec d’autres morceaux composés par elle-même.

Le rythme saisissant de son concert s’estompe peu à peu, et cède la scène au revoir bouleversants et à son désir persistant de se revoir embrasser aussi souvent que possible le public tunisien, si cher à son cœur. « Il était impensable de rater l’occasion de se produire sur cette scène si distinguée et si conviviale dans le monde arabe, celle du théâtre de Hammamet. Ma joie est incommensurable comme à chaque fois que j’atterrisse dans ce si beau pays ». Déclare-elle dans un point de presse, organisé à l’occasion de son arrivée.

La semaine des « Sold out » se poursuit, et s’achève en musique en ce dimanche 21 juillet 2024, avec « Si Lemhaf ».

Communiqué