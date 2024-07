Bsaies et Zeghidi devant la Cour d’appel les 26 et 30 juillet   

Les appels contre les décisions du tribunal de première instance de Tunis contre les journalistes et animateurs radio et télévision, Borhen Bsaies et Mourad Zghidi seront examinés, respectivement, les 26 et le 30 juillet courant.

Rappelons que les prévenus avaient été jugés dans deux affaires intentées contre eux et ont écopé de 6 mois de prison ferme pour chacune d’entre elle.

Ces jugements, prononcés le 22 mai dernier, se sont référé au décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication, qui est considéré par les organisations professionnelles et de défense des libertés publiques comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes. Mais pas seulement, puisque beaucoup d’e ‘activistes et de citoyens ont également été jugés en vertu de cette loi.

I. B.