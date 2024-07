Kamala Harris à la Maison blanche serait un moindre mal

Une dynamique peut se créer en faveur de Kamala Harris surtout de la part des femmes et des minorités ethniques et ainsi barrer la route de la Maison-Blanche à l’affairiste véreux Donald Trump, un suprémaciste blanc, islamophobe, profondément misogyne et dont le noyau dur de l’électorat est constitué des évangéliques ultra-sionistes.

Chedly Mamoghli *

Le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine, annoncé hier, dimanche 21 juillet 2024, est une bonne nouvelle.

Évidemment, personne dans l’establishment américain n’est propalestinien cependant la vice-présidente Kamala Harris, à laquelle ce retrait ouvre la voie pour être la candidate du parti démocrate, est celle qui a la position la plus modérée concernant Gaza au sein de l’administration Biden et au-delà et a appelé au cessez-le-feu depuis des mois, contrairement à Biden et au secrétaire d’Etat Antony Blinken qui n’arrêtaient pas de rabâcher qu’«Israël avait le droit de se défendre» (alors que c’est l’Etat hébreu qui largue des bombes sur la population palestinienne de Gaza et fait des dizaines de milliers de morts), et bloquaient toute résolution au Conseil de sécurité de l’Onu pour le cessez-le-feu.

Aujourd’hui, Donald Trump caracole en tête des sondages même face à une candidature de Harris; cependant une dynamique se créera en faveur de la future candidate démocrate surtout de la part des femmes et des minorités ethniques.

La réélection de Donald Trump, un raciste suprémaciste blanc et islamophobe, est une menace pour le monde entier et surtout pour Gaza.

Biden a beaucoup soutenu les Israéliens et pire, il est complice de tous les crimes qu’ils ont perpétrés à Gaza avec toutes les bombes et les armes envoyées à la soldatesque israélienne. Cependant, avec Trump ça sera pire. Il a déclaré dans le débat face à Biden: «Israël doit poursuivre sa guerre» et cette semaine, il a déclaré qu’Israël doit faire ce qu’il veut en précisant que l’Etat hébreu devait empêcher que ce qui se passe à Gaza soit filmé pour que ça ne diabolise pas Israël et ne ternisse pas son image. Il ne faut jamais oublier aussi que le noyau dur de son électorat est constitué des chrétiens évangéliques qui sont ultra-sionistes. Également, la famille de son gendre Jared Kushner, l’architecte des accords d’Abraham **, est très proche de Benjamin Netanyahu depuis des décennies.

* Juriste.

** Deux traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis d’une part et entre Israël et Bahreïn d’autre part. Le premier, entre Israël et les Émirats arabes unis, est annoncé le 13 août 2020 par le président Trump.