Présidentielle en Tunisie : Cinq femmes en quête de parrainages

Alors que la course aux parrainages pour la présidentielle se poursuit, on compte à ce jour 88 personnes ayant retiré le formulaire auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), dont uniquement 5 femmes.

Parmi les 88 candidats potentiels à la présidentielle du 6 octobre 2024, on retrouve des politiciens, des dirigeants de partis, ainsi que des stars, dont le rappeur K2Rhym et l’acteur et réalisateur Nasreddine Shili ainsi que des hommes des médias, notamment Nizar Chaari, Safi Saïd et Nachêet Azzouz.

Sur cette liste officielle diffusée par l’Isie ce mardi 23 juillet 2024, on compte toutefois uniquement 5 femmes en majorité inconnues du grand public : Radhia Sedrat, Roukaya El-Hafi, Raoudha Rezgui, Fatiha Maaoued et Leïla Hammami.

Ces trois dernières avaient tenté leur chance à la présidentielle de 2019, mais leur dossier n’avait pas été accepté car elles avaient échoué à recueillir les parrainages requis pour leur candidature…

On sait toutefois qu’une 6e femme (plus connue du grand public), en l’occurrence Abir Moussi présidente du Parti destourien libre et ancienne députée, actuellement en détention, compte déposer sa candidature pour la présidentielle. Elle attend toutefois que l’Isie remette le formulaire via une procuration spéciale à son représentant légal.

