Tunisie-Baignade : La protection civile appelle à la vigilance

La Direction de la protection civile a appelé, ce mardi 23 juillet 2024, les baigneurs et les vacanciers à la vigilance et au respect des drapeaux de baignade.

Pour prévenir des risques de noyade, la surveillance des zones de baignade a été renforcée d’autant que les vents forts se poursuivront jusqu’à jeudi et que la mer demeure agitée, en particulier au nord de la Tunisie.

La Protection civile, qui intervient tous les jours dans des opérations de sauvetages en mer et qui a récemment déploré une hausse du nombre de décès par noyade, a appelé baigneurs et vacanciers à la vigilance, à se conformer aux signalisations sur les plages, à ne pas prendre de risque et à surveiller les enfants.

Pour rappel, ci-dessous la signification des drapeaux de baignade :

Drapeau vert : la baignade est surveillée et ne présente pas de danger apparent;

Drapeau jaune : la baignade est surveillée avec danger limité ou marqué;

Drapeau rouge : baignade interdite

