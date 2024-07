Lancement de la 5e édition du «Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression»

La Délégation de l’Union européenne en Tunisie vient d’annoncer le lancement de 5e édition du «Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression».

Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 31 octobre 2024, indique la même source, en ajoutant que cette année, un hommage sera rendu à Lina Ben Mhenni (militante, icône de la révolution tunisienne et de la parole libre, professeure de son état) et son papa Sadok Mhenni (militant de gauche et pour les droits de l’homme, écrivain et traducteur)

«Nous rendons hommage à leur perpétuel combat et honorons leur mémoire en continuant à promouvoir cette liberté fondamentale, qui reste plus précieuse que jamais», indique encore la même source.

Créé en 2020 pour rendre hommage au combat de feu Lina Ben M’henni, ce concours vise à soutenir et contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie, rappelle l’UE en réitérant son engagement à accompagner les médias tunisiens pour une information libre, indépendante et crédible : «Quand les mots deviennent des actes, la liberté s’éveille»

🔗 Règlement pour le dépôt des candidatures sur le lien dédié.

Lina Ben Mhenni est une icône de la révolution tunisienne mais son combat pour les libertés et les droits en Tunisie et son engagement pour les causes justes remonte à l’avant janvier 2011.Depuis cette date, la liberté d’expression est acquise en Tunisie mais cet acquis doit être consolidé.Pour contribuer à cette consolidation et rendre hommage à la lutte de Lina Ben Mhenni en faveur des valeurs communes entre la Tunisie et l’Union européenne, la Délégation de l’UE en Tunisie lance un prix annuel appelé « Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression »