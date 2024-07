Retour en images : Cérémonie en hommage à Khémais Khayati figure emblématique du cinéma tunisien (CNCI)

Une cérémonie marquant le 40e jour du décès du journaliste et critique de cinéma, Khémais Khayati, a été organisée hier à Cité de la Culture de Tunis, par l’Association tunisienne pour la promotion cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image, et la Cinémathèque Tunisienne.

Samedi 27 juillet 2024 à la salle Tahar Cheriaa de la Cité de la Culture, amis, famille, collègues et proches de Khémais Khayati figure emblématique du cinéma tunisien, qui nous a quitté le 18 juin dernier laissant derrière lui un riche héritage et le souvenir d’un homme passionné, généreux et talentueux, se sont rassemblés pour cet hommage posthume.

La cérémonie a été marquée par la projection de vidéos retraçant l’enfance et la jeunesse de Khémais Khayati son parcours, son influence et ses réussites ainsi que des témoignages de ses proches, notamment celui de son épouse et de sa fille.

Lors de cet hommage, les organisateurs ont également lancé le vernissage de l’exposition « La passion de l’image » et mis en place la signature du livre « Khémais Khayati..réflexions sur son œuvre critique« .

Né en 1946 à Ksour dans le gouvernorat du Kef, Khémais Khayati est considéré comme l’un des plus grands critiques tunisiens, spécialisé dans le cinéma, l’audiovisuel et la photographie. Il a étudié la sociologie en France et a obtenu un doctorat sur le cinéma de Saleh Abou Seif et a également enseigné quelques années à l’Université de la Sorbonne avant d’exercer le métier de journaliste en langues arabe et en française.

Khémais Khayati a longtemps travaillé à Radio France Culturelle et a également dirigé le bureau de presse et de communication de l’Institut du Monde arabe à Paris, avant de revenir en Tunisie au début des années 1990, où il a travaillé sur la chaîne de télévision nationale dans plusieurs programmes traitant du cinéma tunisien, arabe et international. Il a été correspondant culturel du journal Al-Quds Al-Arabi et rédacteur en chef du journal Al-Sabah.

Y. N.