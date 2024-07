Noyades-Tunisie : 48 décès depuis le 1er juin 2024 !

La Direction générale de la protection civile a annoncé que depuis le 1er juin et jusqu’au 28 juillet 2024, 48 décès par noyade ont été enregistrés en Tunisie, dont 15 dans le gouvernorat de Nabeul.

La même source a fait savoir que ses équipes ont effectué 289 opérations de sauvetage, durant cette même période, ayant permis de secourir 318 personnes de la noyade.

Sur les 48 décès par noyade enregistrés depuis le 1 juin dernier en Tunisie, on en compte 15 à Nabeul, 8 à Bizerte, 5 à Tunis, 5 à Médenine, 4 à Sousse, 3 à Jendouba, 3 à Mahdia, 2 à Gabès, 1 à Monastir, à 1 Sfax et à 1 à Ariana.

Rappelons que la protection civile a constaté et alerté sur la hausse du nombre de noyades en Tunisie cette année et a lancé une campagne de sensibilisation auprès des vacanciers et des baigneurs dans les différentes plages tunisiennes afin de les appeler à la vigilance et au respect des consignes, notamment le respect des drapeaux de baignade.

