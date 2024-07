Tunis accueille le 23e Forum international du tourisme arabe

Dans la perspective de la prochaine saison du petit pèlerinage aux Lieux Saints (ômra), la Société arabe internationale pour l’organisation des expositions et conférences (Asfar), dirigée par sa fondatrice Mona Galal, organise le 23e Forum international du tourisme arabe et de la ômra le mercredi 31 juillet 2024 à l’hôtel Laico à Tunis.

«L’événement réunira plus de 50 participants issus de grandes entreprises et d’hôtels opérant dans le domaine de la ômra et du tourisme», indique l’organisatrice de cet événement annuel de référence. Et d’ajouter : «Des offres spéciales seront proposées aux agences présentes».

La première journée du forum débutera à 11h30 et se poursuivra jusqu’à 20h30 en présence d’un grand nombre de professionnels et de spécialistes des secteurs du tourisme et de la ômra.

Asfar est une société émiratie leader dans l’organisation de forums, de conférences et d’événements dans de nombreux pays arabes tels que Dubaï, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l’Afrique du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Indonésie, le Pakistan, l’Ouzbékistan, l’Irak et l’Algérie.

Fondée en 1992, elle opère depuis dans le monde entier au service de l’économie et de l’investissement arabes.

Son activité principale porte sur le Forum international annuel pour le tourisme arabe et la ômra. Outre cet événement, l’AIC contribue à l’organisation d’événements en Égypte et aux Émirats arabes unis tout au long de l’année au service du tourisme avec pour objectifs de soutenir les investissements entre les pays arabes et activer et promouvoir les programmes de tourisme arabes.

Une cinquantaine d’entreprises et de groupes hôteliers spécialisés dans les secteurs du tourisme et de la ômra participent à l’exposition. Outre le ministère libyen du Tourisme et de l’Artisanat, plusieurs compagnies aériennes ainsi que des agences de voyage égyptiennes et arabes de renommée internationale seront présentes.