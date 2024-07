Un milliard de dollars d’aide américaine à la sécurité en Tunisie depuis 2011

Les Etats-Unis ont accordé plus d’un milliard de dollars (plus de trois milliards de dinars) d’aide à la Tunisie pour améliorer les capacités opérationnelles et les équipements de ses unités sécuritaires depuis 2011.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, lors d’un point de presse ce mardi 30 juillet 2024, organisé par la direction générale de la Garde nationale, en coopération avec l’United States Institute of Peace (Institut des États-Unis pour la paix), basé à Washington, en saluant les efforts fournis par les unités sécuritaires tunisiennes pour rendre le pays plus sûr et plus attractif pour les investissements.

Le point de presse était une occasion pour présenter le projet de création d’une direction de la formation au sein de la Garde nationale. «Nous passons aujourd’hui à une phase importante de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et qui constituera une révolution par la formation de plus de trente-cinq mille gardes nationales conformément à des normes internationales», a déclaré Joey Hood, cité par Mosaïque FM.

I. B.