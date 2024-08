Hammamet : Expo à l’occasion du 60e anniversaire du Festival international et du théâtre en plein air

UN LIEU, UN FESTIVAL, UN SENS

En marge de l’organisation de la 58e édition du Festival International de Hammamet, la direction du Centre Culturel International de Hammamet – Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts organise, du 31 juillet au 2 août 2024, une exposition éphémère qui se veut un parcours de découverte du cheminement effectué par ce festival et par le théâtre de plein air qui l’abrite de leur fondation à nos jours.

Il s’agit d’une exposition documentaire digitale installée dans l’allée qui mène de l’entrée du public au théâtre de plein air, afin de permettre aux festivaliers de prendre connaissance des spécificités du Festival international de Hammamet. Ces spécificités sont consécutives d’une part aux objectifs qu’il s’est fixés depuis sa fondation et, d’autre part, aux caractéristiques de ses espaces et de son cachet architectural qui ont donné naissance à ce que l’on pourrait appeler « une philosophie du lieu ».

L’exposition, conçue comme un itinéraire mettant en scène l’histoire du festival et celle du théâtre de plein air, qui fête cet été son 60e anniversaire, comporte des extraits d’archives projetés à travers un circuit d’écrans numériques, reflétant le sens ou l’idée qui a été à l’origine de leur fondation ainsi que de celle du Centre Culturel International en tant que modèle de lieu national dédié à la créativité et à la culture, enraciné dans son identité propre, ouvert sur les grands courants artistiques modernes et y participant activement.

Elle se présente sous forme de 6 grandes thématiques réparties sur 9 écrans : les fondateurs ; les directeurs qui se sont succédés durant ces dernières décennies ; les articles de presse internationaux les plus significatifs ; les artistes et les spectacles les plus importants qui se sont produits sur la scène du théâtre de plein air dans le cadre du FIH ; les affiches et les photographies des différentes éditions du FIH, notamment celle de la première édition ; les caractéristiques architecturales du théâtre de plein air ; le public, ses réactions, son énergie.

Ce parcours de découverte pour les uns et de remémoration pour les autres est une expérience à ne pas rater. Venez un peu plus tôt aux spectacles de ce soir ou de demain ; laisser vous guider ; le chemin n’en sera que plus instructif et surtout plus plaisant…