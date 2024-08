Saïed exhorte la Radio nationale à «adhérer à la guerre de libération nationale»

Lors d’une visite à l’Etablissement de la Radio nationale, à Tunis, jeudi 1er juillet 2024, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité pour que ce média public «adhère à la guerre de libération nationale pour débarrasser le pays de tous les criminels qui se sont infiltrés dans tous ses rouages».

C’est ce que rapporte Mosaïque FM en citant la Radio nationale.

Le président le président de la république, qui brigue un second mandat à la présidentielle du 6 octobre prochain, applique la notion de «guerre de libération nationale» au projet politique qu’il a mis en œuvre en proclamant l’état d’exception le 25 juillet 2021. Il soutient, dans la plupart de ses déclarations, que l’Etat est infiltré par des éléments criminels qui sont au service de lobbys d’intérêt. Par conséquent, il se donne pour mission d’assainir l’Etat de ces infiltrés qui seraient à l’origine de tous les maux du pays, notamment les coupures d’eau et d’électricité, les pénuries de produits alimentaires et les amoncellements d’ordures dans les rues.

Hier après midi, le chef de l’Etat a souligné que «la Radio nationale est l’un des acquis de la Tunisie et il faut qu’elle retrouve son rayonnement d’antan», indique-t-on aussi.

