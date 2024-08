Tunisie : Garde à vue prolongée pour trois membres de la campagne de Nizar Chaâri

Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis a autorisé les agents de la brigade criminelle de Gorjani à prolonger de 48 heures la garde à vue de trois membres de la campagne de Nizar Chaâri, candidat à la candidature à la présidentielle du 6 octobre prochain.

Selon Mosaïque FM, qui a rapporté l’information, hier soir, jeudi 1er juillet 2024, l’un des trois prévenus dirige une chaîne d’information sur Internet et l’autre est un ancien officier de l’armée nationale à la retraite. Ils sont soupçonnés d’association de malfaiteurs et faux et usage de faux en lien avec les parrainages à la candidature pour la présidentielle.

I. B.