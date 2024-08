L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce vendredi 2 août 2024, que les températures attendues cette nuit, atteindront 38°C.

Celles-ci varieront entre 28 et 34°C pour atteindre 38 degrés dans le sud du pays, précise l’INM, ajoutant que les vents seront faibles dans la plus part des régions et modérés près des côtes.

Notons qu’après deux jours de fortes chaleurs ayant atteint 47°C ce vendredi, une baisse des températures est prévue dès demain.

Y. N.