Clôture du Festival de Hammamet : “Imagine”, psychodrame de Karim Thlibi; Évasion sonore

En guise de clôture, un spectacle musical exceptionnel, mené de bout en bout par son virtuose Karim Thlibi. « Imagine », avec sa cinquantaine de musiciens et ses danseurs, bouleverse le public présent. Sold Out aussi pour ce clap de fin tant attendu de la 58ème édition du Festival International de Hammamet.

Mélodies d’opéra et musique symphonique agissent en symbiose sur plus de 900 spectateurs-mélomanes, assoiffés de sonorités distinguées. Un show amplement établi qui épouse parfaitement le cadre idyllique du théâtre de la ville de Hammamet, avec ses arbres autour, son atmosphère venteuse, sa mer à proximité et son jeu de lumière étincelant. Plus encore, le public est comme transporté dans un espace – temps, dépourvu de frontières, insaisissable.

Le spectateur n’imagine pas, il vit le moment présent. Il se laisse transporter par les sonorités de Zied Zouari, la voix puissante de Nai Barghouti, les mouvements attractifs des danseurs professionnels, qui renforcent cette évasion musicale. Les vidéos projetées réalisées par Abdelhamid Bouchnak et Rami Jarboui, entraînent visuellement le public. Différents passages instrumentaux font la soirée du 3 août 2024. Ils prennent des pauses, et enchaînent les ballades.

« Imagine » est assuré par des artistes confirmés de la scène musicale tunisienne et arabe citons Nai Barghouti, Zied Zouari, Haythem Hadhiri, Mohamed Ali Chebil, Hssin Ben Miloud, Hedi Fahem, Saber Radouani, Sirine Harabi, Hamdi Al Jamoussi, Haroun Karoui et Nasreddine Chebli, sans oublier, l’implication de l’Orchestre Symphonique Tunisien et les Voix de l’Opéra. Production théâtre de l’Opéra.

Le spectacle a pour vocation de présenter un répertoire rédempteur. Comme un remède, la musique

d’Imagine agit telle une thérapie pour les esprits et les oreilles sur 2h de temps. L’orchestre dirigé par le Maestro Mohamed Bouslama a séduit les spectateurs.

