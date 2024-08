Présidentielle : Le dossier de Mondher Zenaidi déposé auprès de l’Isie (Vidéo)

Le dossier de candidature de l’ancien ministre Mondher Zenaidi à la présidentielle du 6 octobre a été déposé ce lundi 5 août 2024 auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qu’a affirmé le candidat lui même via une vidéo postée sur sa page Facebook, en affirmant que son dossier compte près de 20.000 parrainages populaires outre ceux de certains députés de l’Assemblée des représentants du peuple.

Mondher Zenaidi a par ailleurs remercié toutes les personnes qui l’ont soutenu en promettant être à la hauteur de leur confiance, ajoutant toutefois qu’il manque à son dossier le bulletin N°3 : « malgré le soutien et la confiance du peuple et de ses représentants, la direction des ordres de Kaïs Saïed a refusé de me délivrer le bulletin numéro 3 ».

Le candidat à la présidentielle affirme toutefois avoir confiance en la justice administrative et que son dossier contient toutes les violations et les obstacles injustifiés.

Il a par ailleurs rappelé que se présenter à la présidentielle est un droit de tous les Tunisiennes et Tunisiens et a appelé de ce fait à lever les poursuites visant les candidats et à rallonger le délai de dépôt des dossiers de candidatire à la présidentielle du 6 octobre.

« Le dépôt de candidature n’est que le premier pas de la lutte dans la voie du changement que l’on va opérer avec les Tunisiens qui tiennent à faire du 6 octobre un rendez-vous pour mettre fin au populisme et à la médiocrité. Que Dieu protège la Tunisie », a-t-il conclu.

