Présidentielle tunisienne : Kaïs Saïed présente son dossier de candidature

Comme attendu, le président de la république Kaïs Saïed a présenté, ce lundi 5 août 2024, à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), sa candidature à la présidentielle dont le premier tour est fixé au 6 octobre prochain.

Le chef de l’Etat, qui brigue un second mandat de cinq ans, a déclaré aux médias que des bénévoles ont réuni 240 000 parrainages populaires et que la porte est encore ouverte pour en réunir un certain nombre d’autres, sachant que 10 000 parrainages issus de 10 circonscriptions avec au moins 500 pour chacune d’entre elles auraient amplement suffi.

Selon Mosaïque FM, le président a remercié ces bénévoles qui, selon lui, ont mené la campagne de collecte des parrainages avec leurs propres moyens.

I. B.